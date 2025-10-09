Rubio przerwał Trumpowi. Tajemnicza notatka ze Strefą Gazy w tle

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Donald Trump ogłosił, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap zaproponowanego przez niego planu pokojowego. Informacje o porozumieniu prezydent USA otrzymał w trakcie spotkania w Białym Domu, które przerwał sekretarz stanu Marco Rubio, wręczając Trumpowi tajemniczą notatkę. Media ujawniły jej treść.

Donald Trump otrzymał tajemniczą notatkę
Donald Trump otrzymał tajemniczą notatkęJIM WATSONAFP

W skrócie

  • Donald Trump ogłosił, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego zaproponowanego przez USA.
  • O zawarciu wstępnego porozumienia Donald Trump dowiedział się z tajemniczej notatki przekazanej mu podczas spotkania w Białym Domu.
  • Obie strony potwierdziły porozumienie, a Trump podziękował mediującym krajom za współpracę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stojący w rogu pokoju sekretarz stanu Marco Rubio gestem zwrócił uwagę Donalda Trumpa i szepnął mu, że ma "ważne wieści", których nie może przekazać w obecności zgromadzonych dziennikarzy. Podał następnie prezydentowi niewielki kawałek papieru.

"Jesteśmy bardzo blisko. Potrzebujemy twojej zgody na publikację wpisu na Truth Social, żebyś mógł ogłosić to jako pierwszy" - głosiła notatka.

- Otrzymałem właśnie od sekretarza stanu informację, że jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia porozumienia na Bliskim Wschodzie. Będą mnie tam szybko potrzebować, więc odpowiem jeszcze tylko na kilka pytań - powiedział Trump do przedstawicieli mediów.

Prezydent opuścił salę po 10 minutach od otrzymania wiadomości, podczas których - jak donosi "The Guardian" - Rubio zrobił się "wyraźnie nerwowy".

- Muszę teraz iść spróbować rozwiązać pewne problemy na Bliskim Wschodzie - tymi słowami Trump pożegnał zgromadzonych.

Zobacz również:

Porozumienie pokojowe Izrael - Hamas. Trump ogłasza sukces
Świat

Porozumienie pokojowe Izrael - Hamas. Trump ogłasza sukces

Marcin Jan Orłowski
Krzysztof Ryncarz
Marcin Jan Orłowski, Krzysztof Ryncarz

    Porozumienie pokojowe w Strefie Gazy. Donald Trump mówi o "silnym, trwałym i wiecznym pokoju"

    "Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego. Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego, trwałego i wiecznego pokoju" - ogłosił Trump na niedługo po zakończeniu spotkania.

    Prezydent Stanów Zjednoczonych podziękował również mediatorom z Kataru, Turcji i Egiptu za współpracę, która pozwoliła, "aby to historyczne i bezprecedensowe wydarzenie mogło się wydarzyć".

    Hamas i Izrael komentują porozumienie

    Zawarcie porozumienia zostało potwierdzone przez obie strony konfliktu. Premier Binjamin Netanjahu określił umowę jako "dyplomatyczny sukces i moralne zwycięstwo Izraela".

    Hamas z kolei wezwał wszystkich zaangażowanych "by zmusiły rząd okupacyjny do pełnego wdrożenia warunków porozumienia i niedopuszczenia do zwłoki lub uchylania się od realizacji tego, co zostało ustalone".

    Źródło: "The Guardian"

    Zobacz również:

    Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres
    Bliski Wschód

    Porozumienie pokojowe Izrael - Hamas. Sekretarz generalny ONZ zabrał głos

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. To nacisk na realizację Zielonego ŁaduPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze