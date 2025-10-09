Rubio przerwał Trumpowi. Tajemnicza notatka ze Strefą Gazy w tle
Donald Trump ogłosił, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap zaproponowanego przez niego planu pokojowego. Informacje o porozumieniu prezydent USA otrzymał w trakcie spotkania w Białym Domu, które przerwał sekretarz stanu Marco Rubio, wręczając Trumpowi tajemniczą notatkę. Media ujawniły jej treść.
Stojący w rogu pokoju sekretarz stanu Marco Rubio gestem zwrócił uwagę Donalda Trumpa i szepnął mu, że ma "ważne wieści", których nie może przekazać w obecności zgromadzonych dziennikarzy. Podał następnie prezydentowi niewielki kawałek papieru.
"Jesteśmy bardzo blisko. Potrzebujemy twojej zgody na publikację wpisu na Truth Social, żebyś mógł ogłosić to jako pierwszy" - głosiła notatka.
- Otrzymałem właśnie od sekretarza stanu informację, że jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia porozumienia na Bliskim Wschodzie. Będą mnie tam szybko potrzebować, więc odpowiem jeszcze tylko na kilka pytań - powiedział Trump do przedstawicieli mediów.
Prezydent opuścił salę po 10 minutach od otrzymania wiadomości, podczas których - jak donosi "The Guardian" - Rubio zrobił się "wyraźnie nerwowy".
- Muszę teraz iść spróbować rozwiązać pewne problemy na Bliskim Wschodzie - tymi słowami Trump pożegnał zgromadzonych.
Porozumienie pokojowe w Strefie Gazy. Donald Trump mówi o "silnym, trwałym i wiecznym pokoju"
"Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego. Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego, trwałego i wiecznego pokoju" - ogłosił Trump na niedługo po zakończeniu spotkania.
Prezydent Stanów Zjednoczonych podziękował również mediatorom z Kataru, Turcji i Egiptu za współpracę, która pozwoliła, "aby to historyczne i bezprecedensowe wydarzenie mogło się wydarzyć".
Hamas i Izrael komentują porozumienie
Zawarcie porozumienia zostało potwierdzone przez obie strony konfliktu. Premier Binjamin Netanjahu określił umowę jako "dyplomatyczny sukces i moralne zwycięstwo Izraela".
Hamas z kolei wezwał wszystkich zaangażowanych "by zmusiły rząd okupacyjny do pełnego wdrożenia warunków porozumienia i niedopuszczenia do zwłoki lub uchylania się od realizacji tego, co zostało ustalone".
