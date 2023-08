Szczyt państw BRICS. Chiny chcą ekspansji

We wtorek w Johannesburgu rozpocznie się kolejne spotkanie liderów grupy. Choć do RPA nie przyjedzie Władimir Putin, zaplanowano jego wystąpienie online.

Według "Financial Times" do przyłączenia się do bloku może zostać zaproszonych kilka krajów. Starać się o to mają zwłaszcza Argentyna, Arabia Saudyjska i Indonezja.