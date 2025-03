Birgfellner stawił się w prokuraturze wraz z dwoma pełnomocnikami - mecenasami Jackiem Dubois i Romanem Giertychem . - Jesteśmy szczęśliwi, że po sześciu latach zamiatania sprawy pod dywan i uniemożliwienia wyjaśnienia sprawy, ruszyła ona pełną parą. Pan Birgfellner został potraktowany po raz pierwszy godnie - powiedział mec. Dubois. Dodał, że wcześniej " próbowano go zastraszyć i zniechęcić do tego, żeby składał zeznania" - dodał.

Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej, do powiązanej z PiS spółki Srebrna , działce w Warszawie. Birgfellner miał zostać wprowadzony w błąd, bo osoba działająca w imieniu spółki Srebrna nie miała do tego uprawnień . Zdaniem prokuratury nie miała też zamiaru wywiązania się z zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w imieniu spółki Srebrna, które polegało na podjęciu działań związanych z przygotowaniem inwestycji - budowy wieżowca na działce przy ul. Srebrnej 16 w Warszawie.

Po wszczęciu śledztwa w lutym 2025 roku o sprawę był pytany m.in. Jarosław Kaczyński. - To, że ktoś chciał wybudować nie dwie wieże, ale jakiś wysoki budynek (...) to wszystko było w sferze zamiarów, które nigdy nie jest przestępstwem. (...) W tym wypadku mieliśmy do czynienia z działaniem zgodnym z kodeksem handlowym - powiedział wówczas Kaczyński. Pytany, czy stawi się w prokuraturze, jeżeli dostanie wezwanie, Kaczyński stwierdził, że to obowiązek, ale "w tej chwili mamy kłopot, bo prokuratura jest nielegalna".