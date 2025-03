Wcześniej Rosjanie przekazali, że Ukraińcy przeprowadzili ataki na Krymie , a także w obwodzie briańskim . "Robią wszystko, by zakłócić porozumienia rosyjsko-amerykańskie" - napisano.

Głos w sprawie zabrał w środę także prezydent Wołodymyr Zełenski, który odniósł się do kolejnego zmasowanego ataku rosyjskich bezzałogowców na Ukrainę. W ocenie Zełenskiego to wyraźny sygnał, że "Moskwa nie zamierza dążyć do prawdziwego pokoju".