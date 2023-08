Chociaż do buntu Jewgienija Prigożyna, szefa Grupy Wagnera, doszło w czerwcu, to echa wydarzenia nie opadły. Przedstawiciele rosyjskich elit, jak wskazano twardogłowi członkowie rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa, nadal są zaskoczeni znikomą reakcją Władimira Putina na działania wagnerowca i tego, że nie spotkały go należyte konsekwencje.