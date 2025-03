Tusk reaguje na decyzję prezydenta. "Bez chwili zwłoki"

Wcześniej o jak najszybsze złożenie podpisu apelował do Andrzeja Dudy Donald Tusk. We wtorek podczas posiedzenia rządu mówił: - Ja mam tutaj kartkę, kochany panie prezydencie. To rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące tymczasowego zawieszenia prawa do azylu. Czekamy na pana podpis pod ustawą, gdyby dziś rano się pojawił, to teraz byśmy przyjęli to rozporządzenie.