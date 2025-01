"Zgodnie z zapowiedzią - w pierwszym możliwym terminie" - napisał w serwisie X Hołownia, dołączając do wpisu zdjęcie wydanego zarządzenia.

Wybory prezydenckie 2025. Oficjalnie rusza kampania wyborcza

Do 24 marca należy zawiadomić PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Czas na zgłoszenie kandydata na prezydenta komitety będą mieć z kolei do 4 kwietnia do godz. 16.