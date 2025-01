- Witam wszystkich w pięknym Davos. Jest to niezwykle historyczny tydzień w USA, trzy dni temu objąłem urząd, zostałem zaprzysiężony i wchodzimy w złoty wiek Ameryki - rozpoczął swoje przemówienie Donald Trump.

Jak wskazał, wygrał wybory "milionami głosów" i podkreślił, że dokonał tego nawet w wahających się stanach, co daje mu mandat pochodzący od narodu amerykańskiego. Stwierdził, że "to co się dzieje w przeciągu ostatnich godzin to rewolucja zdrowego rozsądku". Trump orzekł, że dzięki niemu Ameryka będzie szczęśliwsza, a "cała planeta będzie żyła w pokoju".

- Moja administracja działa w bezprecedensowym tempie, radzimy sobie z tą katastrofą, którą odziedziczyliśmy po absolutnie niekompetentnej ekipie - przekonywał prezydent USA i nazwał obecną sytuację w kraju "chaosem gospodarczym" i "najgorszym kryzysem inflacyjnym w historii".

Prezydent USA przekonywał, że podjął "natychmiastowe działania", by naprawić sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. - Odchodzimy od Zielonego Ładu, który według nas przekłada się tylko na niezwykłe i szalone koszty samochodów elektrycznych. Deklaruję energetyczny stan wyjątkowy, by uwolnić płynne złoto i pozwolić na szybkie zaaprobowanie rozwoju przemysłu i infrastruktury. W tej chwili ceny są zbyt wysokie - mówił Trump.

- Moje przesłanie do każdego biznesu jest bardzo proste: przyjedźcie do Ameryki, damy wam najniższe podatki ze wszystkich narodów na świecie - stwierdził.

Donald Trump: Obniżenie cen ropy zakończy wojnę w Ukrainie

Donald Trump zapowiedział, że zwróci się do władz Arabii Saudyjskiej i OPEC-u o obniżenie cen ropy. Przyznał, że jest zdziwiony, że nie zrobiono tego wcześniej. Przekonywał, że to właśnie z tego powodu wciąż toczy się wojna w Ukrainie. - Jeśli spadnie cena ropy, to skończy się wojna ukraińsko-rosyjska. Przy takich cenach, ta wojna będzie trwała. Trzeba to było zrobić dawno temu - orzekł.

- Tak naprawdę tracimy miliony ofiar w tej okropnej wojnie, musimy ją natychmiast zatrzymać i te ceny ropy powinny spadać na całym świecie - dodał Trump.

Jak sugerował, Arabia Saudyjska zamierza zainwestować w USA 600 mld dolarów. Przyznał, że sam namawiał Mohammeda bin Salmana, by kwota ta została zwiększona do biliona. Samego księcia nazwał "fantastycznym facetem".

- Osiągniemy pokojowe porozumienie między Ukrainą a Rosją, to jest bardzo ważne, mam nadzieję, że to się uda. To jest miejsce mordu, miliony żołnierzy giną na co dzień, nikt czegoś takiego nie widział od czasu II wojny światowej. Zwłoki Rosjan i Ukraińców leżą na polach. Czas to zakończyć - przekonywał prezydent USA.

Trump w Davos: Ameryka znowu będzie opierała się na wartościach

Trump podkreślał, że doprowadził do "końca cenzury rządowej", która miała "ograniczać wolność słowa" i służyć "dezinformacji". - Chcieli zatrzymać swobodną wymianę pomysłów i postęp. My uratowaliśmy wolność słowa w Ameryce i mówimy to z siłą - powiedział.

- Zamierzam obalić nonsensy związane z różnorodnością, inkluzją i równouprawnieniem w rządzie i sektorze prywatnym. To oczywiście decyzja Sądu Najwyższego i Ameryka znowu będzie opierała się na wartościach. Musicie to zrozumieć. Uczyniłem oficjalną politykę z tego, że są tylko dwie płci: żeńska i męska. Nie będziemy mieli mężczyzn biorących udział w damskich sportach, nie będziemy mieli gender - ogłosił Donald Trump. Reklama

Prezydent USA po raz kolejny podkreślił, że będzie wzywał kraje członkowskie NATO do zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB. Wskazał, że należało to zrobić już pięć lat temu, a większość państw wciąż ogranicza się do 2 proc. - Stany Zjednoczone płaciły tę różnicę, to nie było w porządku wobec USA, ale wiele rzeczy nie było sprawiedliwych wobec naszego kraju przez lata - stwierdził.

Donald Trump: UE traktuje Amerykę niesprawiedliwie

Donald Trump krytykował Unią Europejską, sugerując że znacznie utrudnia handel ze Stanami Zjednoczonymi, wprowadzając regulacje, które opóźniają relacje biznesowe. - Z punktu widzenia Ameryki, Unia Europejska traktuje nas bardzo źle (...) Nie kupują od nas produktów rolnych, samochodów, nakładają cła na rzeczy, które chcemy robić - mówił.

- To są setki miliardów amerykańskiego deficytu, musimy usprawnić ten proces, bo to dla nas strata - stwierdził Trump.

Prezydent dodał, że kocha kraje europejskie, ale proces dotyczący handlu z UE jest "bardzo niesprawiedliwy". - Unia traktuje Amerykę bardzo niesprawiedliwie, nie tylko poprzez cła - podkreślił.

Światowe Forum Ekonomiczne. Liderzy polityczni w Davos

55. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos rozpoczęło się w poniedziałek 20 stycznia i potrwa do piątku 24 stycznia. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem "Współpraca w inteligentnym wieku".

Udział w wydarzeniu zapowiedziało 350 przywódców politycznych, w tym 60 szefów państw i rządów, a także blisko trzy tysiące politycznych liderów z ponad 130 krajów oraz ponad 900 szefów firm. Do szwajcarskiego kurortu przyjechali między innymi: szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola i wicepremier Chin Ding Xuexiang, a także prezydent Izraela Icchak Herzog i premier Autonomii Palestyńskiej Mohammed Mustafa.

Wśród gości są również: sekretarz generalny NATO Mark Rutte, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa, dyrektor generalna Światowej Organizacji Handlu Ngozi Okonjo-Iweala i szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda.

Wołodymyr Zełenski w Davos. "Przystąpienie Ukrainy do NATO zależy od Trumpa"

Udział w Forum bierze również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który mówiąc o Ukrainie w NATO stwierdził, że zależy to od Donalda Trumpa.

- Kwestia NATO zależy w szczególności od USA i stanowiska prezydenta... Jeśli Trump będzie gotowy zobaczyć Ukrainę w NATO - będziemy w NATO, wszyscy będą za. Jeśli Trump nie będzie gotowy, aby zobaczyć nas w NATO, nie będziemy w NATO - powiedział Zełenski, występując na spotkaniu Rady Mediów.

Zauważył również, że trudno jest zaplanować, kiedy specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy generał Keith Kellogg przyjedzie do Kijowa, ale przyznał, że może "przybyć nie sam".

Zełenski popiera pomysł rozmieszczenia na Ukrainie sił pokojowych, jako części gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu działań wojennych. Jego zdaniem potrzeba co najmniej 200 tys. żołnierzy z państw europejskich, aby zapobiec nowemu atakowi Rosji.

- Popieram pomysł kontyngentów jako części gwarancji bezpieczeństwa. Jeśli Rosja ma armię liczącą 1,5 miliona żołnierzy, a my będziemy mieć o połowę mniej, to oznacza, że potrzebujemy kontyngentów z bardzo dużą liczbą żołnierzy - przekazał prezydent Ukrainy.

