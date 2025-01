Pierwsze spięcie kandydatów. Mentzen odpowiada na "pomówienia" Stanowskiego

"Ładnie to tak zaczynać kampanię od pomówień?" - tak Sławomir Mentzen skomentował "orędzie" Krzysztofa Stanowskiego, w którym twórca Kanału Zero ogłosił zamiar startu w wyborach prezydenckich oraz zaczepił innych kandydatów. Politykowi Konfederacji zarzucił, że jeździ po Polsce, by pić piwo i "usypia po czwartym". Mentzen stwierdził, że ma świadków, którzy potwierdzą, że jest inaczej.