Wybory prezydenckie. Kto będzie zabezpieczał głosowanie? Gawkowski: Są nowe jednostki

Gawkowski mówił także o zabezpieczaniu wyborów, czyli m.in. zabezpieczeniu systemów Krajowego Biura Wyborczego czy przeciwdziałaniu dezinformacji, czym zajmują się - jak powiedział - "nowe jednostki". - To one odpowiadają za to, że umiemy zidentyfikować takie grupy, jak powiedziałem o GRU, przy współpracy z polskimi służbami specjalnymi - powiedział szef Ministerstwa Cyfryzacji .

Wybory prezydenckie 2025. Kiedy głosowanie?

Hołownia podał też orientacyjne daty uwzględnione przez kalendarz wyborczy. Podkreślił przy tym, że wciąż są one przedmiotem konsultacji miedzy nim a PKW, dlatego nie stanowią jeszcze części oficjalnego postanowienia. Wstępny kalendarz wyborczy zakłada, że do 24 marca będzie można zawiadomić PKW o utworzeniu komitetu wyborczego. Do 31 marca powinny zostać powołane OKW, a do 4 kwietnia będzie biegł termin zgłaszania kandydatów na prezydenta.