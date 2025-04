Trzaskowski wzywa Nawrockiego do debaty. "Wystarczy panu odwagi?"

Karol Nawrocki nie zareagował jeszcze na zaproszenie formułowane przez prezydenta Warszawy. Głos w Radiu ZET zabrał za to Patryk Jaki.

- Są rzeczy dziwne - jak to jest, że (Rafał) Trzaskowski mówi, że uzgodnił wszystko z telewizjami, a my nic nie wiemy? Żeby to nie wyglądało na jakąś pułapkę - ostrzegał europoseł PiS.