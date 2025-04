"Analiza zgromadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego ad hoc materiałów nie wykazała , aby w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowych zachowań wobec prokuratora Ewy Fiedorowicz po jej powrocie do tej jednostki organizacyjnej prokuratury w dniu 6 maja 2024 r., w związku z odwołaniem z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku" - czytamy w komunikacie.

Rzeczniczka PG przypomniała też, że prokurator, zgodnie z art. 96 par. 1 i 2 ustawy - Prawo o prokuraturze jest zobowiązany "postępować zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim, powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności". Prok. Adamiak wskazała również, że zgodnie z par. 22 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Prokuratorów, prokurator korzystający z mediów społecznościowych powinien zachowywać rozwagę , powściągliwość i kulturę wypowiedzi, unikając deprecjonowania innych osób.

Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów "Ad vocem", komentując we wtorek informację rzeczniczki PG, podało, że prok. Pieniążek zwracała uwagę na naruszenie, jej zdaniem, prawa, co było jej obowiązkiem. "Czy może w obecnej prokuraturze ktoś w ogóle sprawdził, czy w stosunku do śp. pani prokurator Fiedorowicz nie były stosowane środki i metody, które zasługiwały co najmniej na postępowanie służbowe, a może i przygotowawcze? Czy rzeczywiście sprawdzono to obiektywnie?" - czytamy. "Przy skierowaniu tego wniosku w stosunku do prok. E. Pieniążek granica przyzwoitości niestety została przekroczona" - oceniło "Ad Vocem".