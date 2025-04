Mariusz Gosek z PiS wyraził zaniepokojenie stanem zdrowia Zbigniewa Ziobry, podkreślając, że zbyt szybko wrócił do polityki po leczeniu.

- To nie jest ta sama forma, co przed chorobą. Ostatnie badania kliniczne krwi okazały się niepokojące - stwierdził.

Mariusz Gosek powiedział dziennikowi, że według jego wiedzy przed Ziobrą poszerzona diagnostyka. - Czekamy na dalsze wyniki i modlimy się . Minister trzyma się, jednak bezwzględnie za szybko wrócił do polityki - podkreślił.

- Przeszedł (Ziobro - red.) w sobotę całą trasę marszu, bo chciał być z Polakami. To był duży i odczuwalny wysiłek dla pana ministra - dodał poseł PiS.

Zbigniew Ziobro. Co ze stanem zdrowia polityka PiS?

Na początku kwietnia w wywiadzie dla "Super Expressu" Ziobro mówił o swojej walce o powrót do zdrowia.

- Powiedziałem sobie kiedyś, że jeśli nie odzyskam głosu, to nie wrócę do polityki. Po ciężkiej pracy, cierpliwości i ogromnych wysiłkach lekarzy z Polski i Belgii, którym bardzo dziękuję, mogłem odzyskać głos i jestem dalej zdeterminowany do walki o zdrowie - zapowiedział.