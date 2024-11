W środę 13 listopada Szymon Hołownia oficjalnie potwierdził swój start w wyborach prezydenckich. Choć marszałek Sejmu jest liderem Polski 2050 , to podczas spotkania z wyborcami zapowiedział, że będzie "kandydatem niezależnym".

- Jestem i będę niezależny, bo nie mam i nie będę miał nad sobą żadnego premiera, który zadzwoni do mnie i będzie mi mówił, co mam robić. Nie będę miał też nad sobą żadnego przewodniczącego partii. To jest niezależność - tłumaczył wówczas Szymon Hołownia.