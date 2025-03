Śmierć Barbary Skrzypek. Jarosław Kaczyński nie zmienia narracji

- Mamy pierwszą ofiarę śmiertelną działań rządu, jest nią śp. Barbara Skrzypek - ocenił Jarosław Kaczyński, dodając, że kobieta "padła ofiarą łotrów" . - Ale my się nie przestraszymy. To chciałem podkreślić z całą siłą - nadmienił.

Wybory prezydenckie. Prezes PiS uderza w Trzaskowskiego

Następnie prezes PiS przeszedł do kwestii zbliżających się wyborów prezydenckich. - Moim zadaniem oraz moich koleżanek i kolegów jest wyjaśnić, o co tu chodzi, co oznacza głos na jedną stronę, a co na drugą. Nie w sferze deklaracji kandydatów (...), tylko chodzi o to, co można wyciągnąć patrząc na ich historie, udział w polityce - mówił.