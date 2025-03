Śmierć Barbary Skrzypek. Adwokat zabiera głos, jest oświadczenie

Adwokat zmarłej Barbary Skrzypek nie został dopuszczony do przesłuchania, mimo że powołał się na jej zły stan zdrowia - wynika z oświadczenia Krzysztofa Gotkowicza, opublikowanego w niedzielę przez Mariusza Błaszczaka. Bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła w sobotę kilkadziesiąt godzin po przesłuchaniu prowadzonym przez Ewę Wrzosek. Politycy PiS i prawicowe media sugerują, że to ona przyczyniła się do śmierci kobiety.