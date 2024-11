- Powie ktoś: "Ale jak niezależnym? Skoro masz człowieku partię polityczną, jesteś w tej grze, jesteś na scenie". Tak, stworzyłem wspaniały ruch - Polskę 2050 - ale jestem i będę niezależny, bo nie mam i nie będę miał nad sobą żadnego premiera , który zadzwoni do mnie i będzie mi mówił, co mam robić. Nie będę miał też nad sobą żadnego przewodniczącego partii. To jest niezależność - ocenił Szymon Hołownia.

Wybory prezydenckie. Szymon Hołownia ogłosił swój start

Szymon Hołownia oświadczył, że stanowisko prezydenta powinna zajmować osoba, która będzie w stanie "zaprosić Polskę PiS-u i Polskę Platformy zaprosić do wspólnej pracy, a polityków zagonić do pracy" . - Tylko ktoś taki będzie w stanie, będzie miał szansę spotkać ze sobą ludzi, którzy inaczej się nie spotkają. Bo Polska podzielona i popękana to Polska, która zaprasza Rosję - uznał.

Marszałek Sejmu powiedział, że ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w mniejszej miejscowości, na niedużej sali i bez sympatyków, trzymających tabliczki z jego nazwiskiem, ponieważ "nie ma na to czasu i nie ma po co marnować na to pieniędzy". - To wy będziecie decydować, to wasze potrzeby, wasze uwagi i komentarze będą prowadziły nas albo do celu, albo obok niego - zwrócił się do zgromadzonych.