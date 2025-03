"Rodzina 800 plus" to program, który realizowany jest w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. W ramach inicjatywy rodziny otrzymują pomoc finansową w postaci comiesięcznego świadczenia. Obecnie wynosi ono 800 zł i wypłacane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Aby móc z niego skorzystać koniecznie jest spełnienie określonych warunków oraz złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.

Do kiedy wniosek o 800 plus?

Nabór wniosków o przyznanie 800 plus na nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 lutego. Od tego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał 2,6 mln próśb na ponad 4 mln dzieci.

Najlepszy termin na złożenie wniosku o przyznanie 800 plus mija 30 kwietnia. Nowy okres świadczeniowy będzie trwać od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Jeśli rodzic prześle wymagane, poprawnie wypełnione dokumenty do 30 kwietnia, ZUS przekaże pieniądze do 30 czerwca. Wnioskowanie w takim terminie pozwoli na zachowanie ciągłości wypłat.

Wniosek o 800 plus można przesłać do ZUS również w późniejszym czasie. Trzeba jednak pamiętać, że tylko złożenie dokumentów do końca czerwca 2025 roku, zapewni gwarancję wyrównania świadczenia od 1 czerwca 2025 r.

Rodzice, którzy będą ubiegać się o wsparcie finansowe po 30 czerwca, dostaną przelew dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o 800 plus może zostać złożony do ZUS tylko drogą elektroniczną. Można to zrobić na cztery różne sposoby, a konkretnie za pośrednictwem:

profilu na PUE ZUS

bankowości elektronicznej

portalu Emp@tia

aplikacji mZUS na urządzenia mobilne.

Wnioski osób, które pobierały 800 plus w poprzednim okresie świadczeniowym, mogą zostać złożone przez aplikację. Wówczas dokument zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych.

