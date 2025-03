Tymczasem sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth podkreślił na antenie stacji Fox News, że "w chwili, gdy Huti powiedzą, że przestaną strzelać do naszych statków, my przestaniemy strzelać do ich dronów". - Ta kampania (ataków - red.) dobiegnie końca, ale do tego czasu będzie nieubłagana - dodał.