W obwodzie chersońskim w sobotę ukraińskie wojsko przeprowadziło udany atak na most na rzece Konka , aby uniemożliwić Rosjanom dalsze postępowanie wojsk. Zdjęcie i wideo wysadzonego mostu opublikowano w grupie "KHERSON Non Fake" w mediach społecznościowych.

Wojsko ukraińskie kontroluje prawy brzeg Dniepru , oraz lewy brzeg do mostu na rzece Konka, za którą znajduje się okupowane miasto Oleszki. "Rosjanie nieustannie podejmują próby odzyskania utraconej części lewego brzegu, nie pozwalamy im na to" - oświadczyło ukraińskie wojsko

Jak podają eksperci, most został zniszczony za pomocą broni, którą Ukrainie dostarczyła Francja . Wskazuje na to nagranie z ataku, które pojawiło się w internecie.

Armement Air-Sol Modulaire ( AASM ), znany jako HAMMER , to zaawansowana francuska "skrzydlata" broń powietrze-ziemia stworzona zarówno do bliskiego wsparcia powietrznego, jak i ataków w głębi wrogich pozycji. Modułowa konstrukcja broni pozwala na tworzenie różnych konfiguracji, zwiększając jej wszechstronność na polu bitwy.

AASM to zestaw składający się z głowicy naprowadzającej oraz montowanego na ogonie napędu rakietowego zwiększającego zasięg bomby. Może on być montowany na większości standardowych NATO-wskich "głupich" bomb lotniczych sprawiając, że stają się one bronią precyzyjną. AASM może być zamontowany na bombach o wagomiarze od 125 do nawet 1000 kilogramów.