Politycy KO: Głównym przeciwnikiem pozostaje Nawrocki

Z naszych rozmów z politykami Platformy Obywatelskiej wynika, że dla KO wciąż bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wejście Karola Nawrockiego do drugiej tury. I to na kandydacie PiS skupiają większą uwagę. Jeżeli natomiast w kolejnych badaniach sondaże potwierdzą, że poparcia obu rywali się zbliżają, to w PO mówią wprost: będzie to problem sztabu Nawrockiego, a nie Trzaskowskiego.