"Ponad 100 spotkań, przynajmniej 60 miejscowości, 12 województw do Wielkanocy . Kampania wchodzi w nowy etap, który nie pozwala uczciwie łączyć obowiązków zawodowych z intensywną trasą po Polsce. Wagary to nie moja droga, zdecydowałem się więc na urlop w Sejmie. Oczywiście bezpłatny " - poinformował w piątek w portalu X Szymon Hołownia.

Wybory prezydenckie 2025. Szymon Hołownia bierze urlop na kampanię

Kampanijna ofensywa Szymona Hołowni

Mimo tego, nie brak głosów, że kampania lidera Polski 2050 utknęła w martwym punkcie. Niektórzy nawet, jak np. były prezydent Lech Wałęsa, apelują do polityka o to, by wycofał się ze startu w wyborach prezydenckich i przekazał swoje poparcie np. Rafałowi Trzaskowskiemu.