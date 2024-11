Hołownia studiował na Collegium Humanum? Jest odpowiedź Polski 2050

Do sprawy odniosła się Polska 2050 w mediach społecznościowych .

Szymon Hołownia studiował na Collegium Humanum? Polska 2050 stanowczo zaprzecza

W oświadczeniu ugrupowania czytamy, że jedyne co łączy Hołownię z tą uczelnią to "podanie, które wysłał kilka lat temu, kiedy to rozważał studia z psychologii". Ostatecznie jednak nie podjął ich "z uwagi na pozyskane w międzyczasie informacje o podejrzanej reputacji uczelni, oraz zmianą planów życiowych".