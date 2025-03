Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że niże będą kształtowały pogodę w południowo-wschodniej Europie oraz na krańcach południowo-zachodnich kontynentu.

Na pozostałym obszarze, w tym w Polsce, będzie zalegał rozległy wyż z centrum nad Morzem Północnym. Napływać będzie do nas z północy arktyczna masa powietrza.

Pogoda. Noc przyniesie nie tylko śnieg. Temperatury mocno spadną

Do załamania pogody dojdzie już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak podaje portal Twoja Pogoda.pl, temperatura wszędzie spadnie poniżej zera, na wschodzie poniżej minus 5 stopni. "Jednak spodziewamy się północnego, porywistego wiatru, który spotęguje mróz" - dodają synoptycy.

Porywy wiatru mogą dochodzić do 30 bądź 50 km/h, przez co odczuwalna temperatura może spaść poniżej 5 stopni Celsjusza. Z kolei na na wschodzie kraju i terenach górzystych, odczuwalne może być nawet -10 stopni Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał również, że w nocy z niedzieli na poniedziałek pojawią się postępujące z północy na południe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Słupki rtęci wskażą od -6 stopni Celsjusza na wschodzie do -1 stopnia na zachodzie. W rejonach podgórskich na termometrach może pojawić się ok. -8 stopni Celsjusza, a na wybrzeżu do 1 stopnia.

"Wiatr w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu do 75 km/h z kierunków północnych" - dodano w komunikacie. IMGW ostrzega również przed oblodzeniami.

Jaka pogoda na poniedziałek? Nadal będzie niebezpiecznie, "zrobi się ślisko"

Jak wynika z najnowszej prognozy pogody, w poniedziałek będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i południowym wschodzie, około 3 stopni Celsjusza w centrum, do 7 stopni na zachodzie.

W rejonach podgórskich Karpat od -4 stopni Celsjusza do -2 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do około 55 km/h, z kierunków północnych. Na wybrzeżu miejscami porywy wiatru do 75 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

O poranku w południowej części Polski mogą pojawić się obfite opady śniegu, jednak nie to będzie największym zagrożeniem. "Zbierająca się na drogach i chodnikach woda opadowa będzie zamarzać tworząc oblodzenie. Zrobi się bardzo ślisko" - alarmuje Twoja Pogoda.pl. W pozostałej części kraju na drogach wciąż może zalegać warstwa śniegu, co prawdopodobnie przyczyni się do utrudnień na trasach.

