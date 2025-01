W połowie stycznia Rafał Trzaskowski , ubiegający się o urząd prezydenta Polski z ramienia Koalicji Obywatelskiej , podczas spotkania ze swoimi zwolennikami w Puńsku zaproponował zmiany w przyznawaniu świadczenia 800 plus obywatelom Ukrainy .

- Proponuję, żeby 800 plus należało się Ukraińcom, jeśli będą pracować, będą mieszkać w Polsce i będą płacić podatki w naszym kraju - mówił włodarz Warszawy . W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" Polaków zapytano o pomysł Trzaskowskiego.

Wybory prezydenckie. 800 plus dla Ukraińców. Polacy ocenili postulat Trzaskowskiego w sondażu

Jak czytamy, pomysł dotyczący przyznawania 800 plus obywatelom Ukrainy - na zasadach zaproponowanych przez Trzaskowskiego - popiera 88 proc. wyborców obozu rządzącego oraz 92 proc. wyborców opozycji - PiS i Konfederacji .

Z kolei w badaniu tej samej pracowni, ale dla Radia Zet, ankietowanych zapytano: " Czy należy odbierać świadczenie 800 plus osobom bez pracy - niezależnie od ich narodowości? ".

Wybory prezydenckie. 800 plus dla Ukraińców. PiS odpowiada na ruch Trzaskowskiego

Zaledwie kilka dni po przedstawieniu przez kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta propozycji zmian w przyznawaniu świadczenia Ukraińcom, na ruch Rafała Trzaskowskiego zareagowało Prawo i Sprawiedliwość . Były szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył, iż jego partia złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy ograniczający program 800 plus tak, by "świadczenie otrzymywali Ukraińcy pracujący i płacący podatki w Polsce".

- Mówimy "sprawdzam" - podkreślił szef klubu parlamentarnego PiS i ocenił, że pomysł prezydenta Warszawy to jedynie jego kampanijna zagrywka. Nadmienił przy tym, że w maju ubiegłego roku, podczas prac nad projektem nowelizacji tzw. ustawy pomocowej, PiS złożyło poprawkę do świadczenia 800 plus.