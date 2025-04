Rozpoczął się ostatni z serii pięknych, słonecznych dni . Nad większością Polski niebo przeważnie będzie czyste i błękitne. Rano na południu mogą jeszcze występować mgły ograniczające widzialność do 300 m, jednak z czasem się rozproszą i niemal wszędzie będzie słonecznie.

Piątek będzie słoneczny i spokojny . Przez cały dzień chmur praktycznie nie będzie. Zmieni się to wieczorem, kiedy na północy zacznie ich napływać więcej. W ciągu dnia jednak padać nie będzie .

To będzie ostatni ciepły dzień w najbliższym czasie . Najlepiej pod tym względem będzie na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie temperatura sięgnie miejscami 21 stopni Celsjusza .

Najchłodniej będzie nad samym morzem: od 8 do 12 stopni oraz na terenach podgórskich i na północnym wschodzie: od 13 do 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.