Dyrekcja szpitala w Ustrzykach Dolnych (woj. podkarpackie) podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu oddziału chorób wewnętrznych w terminie od 5 do 27 kwietnia. Stało się to po tym, jak z pracy odeszło czterech lekarzy, co spowodowało duże problemy kadrowe.