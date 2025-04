Na 40 sekundowym nagraniu widać mężczyznę w wieku ok. 25-35 lat , z kapturem na głowie. Na plecach ma plecak , w ręku trzyma torbę , do której wkłada skradzione przedmioty. Nagranie zostało zarejestrowane w jednej z przyczep gastronomicznych stojących na półwyspie Westerplatte.

- 3 kwietnia br. policjanci odebrali zgłoszenie, że w nocy z 1 na 2 kwietnia na drodze do pomnika Obrońców Westerplatte doszło do kradzieży z włamaniem i do usiłowania tego przestępstwa do trzech przyczep gastronomicznych. Sprawca ukradł materiały biurowe, 50 złotych i uszkodził drzwi, powodując straty na ponad cztery tysiące złotych - przekazała oficer prasowa.