Watykan przekazał we wtorek rano, że pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę 26 kwietnia o godz. 10:00 rano na placu Świętego Piotra .

Z kolei Urząd Celebracji Liturgicznych przekazał oficjalnie, że w środę rano rozpocznie się ceremonia przeniesienia w procesji trumny z ciałem Ojca Świętego z Kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie do bazyliki Świętego Piotra.

W bazylice trumna zostanie wystawiona, by papieżowi mogli oddać hołd wierni. Procesję poprzedzi modlitwa , którą poprowadzi Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Kevin Farrell

W specjalnym programie we włoskiej telewizji publicznej w poniedziałek wieczorem kardynał Rolandas Makrickas podkreślił, że grób papieża będzie wykonany z kamienia liguryjskiego, co będzie nawiązaniem do stron jego dziadków.