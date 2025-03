W sobotę 15 marca odbędzie się wyjazdowe spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Siedlec. To pierwsze ze spotkań w ramach kampanijnego objazdu prezesa PiS po kraju. Jarosław Kaczyński chce w ten sposób mobilizować działaczy PiS do zwiększonej aktywności w trwającej kampanii prezydenckiej oraz przekonywać wyborców i sympatyków partii do głosowania na kandydata PiS.