Prezes PiS grzmi po najnowszym sondażu. Chodzi o Nawrockiego

Jarosław Kaczyński opublikował w środę emocjonalny wpis, w którym zarzucił "Super Expressowi", że "jawnie angażuje się w kampanię po stronie Rafała Trzaskowskiego". Prezes PiS odniósł się do sondażu, w którym to Sławomir Mentzen (Konfederacja), a nie Karol Nawrocki wchodzi do drugiej tury. "Opowieść o 'ostrym sporze w PiS' jest świadomym kłamstwem" - dodał.