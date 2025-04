- Przez następne trzy dni będę wam przekazywał pełne informacje - powiedział Donald Trump reporterom, odnosząc się do swojego planu pokojowego rozwiązania wojny w Ukrainie. - Mieliśmy bardzo dobre spotkania w Ukrainie, w Rosji... Zobaczymy, jak to zadziała - dodał, nie wdając się na ten moment w szczegóły.

Anonimowy urzędnik cytowany przez Unian odniósł się też do kwestii terytoriów, będących stałym elementem rozmów pokojowych. Miało tu dojść do przełomu.

- Ukraina wydaje się gotowa odstąpić 20 proc. swoich ziem, pod warunkiem, że będzie to traktowane jako "de facto" uznanie terytorium, a nie "de jure" - stwierdził. Stan "de jure" odnosi się do czegoś, co jest legalne i oficjalnie zatwierdzone i jest w zasadzie przeciwieństwem stanu "de facto", który odnosi się do czegoś, co istnieje, bez znaczenia na status prawny.