- Nie ma nic bardziej nieludzkiego niż zmuszanie kobiety do tego, żeby rodziła wbrew swojemu przekonaniu, albo żeby nosiła ciążę, wiedząc, że skończy się tragicznie. To średniowieczne prawo - mówił Trzaskowski na spotkaniu z mieszkańcami Zielonej Góry . Kandydat KO na prezydenta przywołał osobiste doświadczenia swojej rodziny.

- My byliśmy w podobnej sytuacji. Moja żona nigdy nie zdecydowałaby się na kolejne dziecko , gdyby wtedy obowiązywało to średniowieczne prawo antyaborcyjne - powiedział polityk.

Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski zarzuca hipokryzję konkurentom

- Kwiaty 8 marca nie wystarczą (...). Zastanawiam się, jak można być takim hipokrytą, żeby starać się od czasu do czasu demonstrować, że kobieta jest na piedestale, a jak trzeba - to prawom kobiet się przeciwstawić - kontynuował Trzaskowski. Kandydat KO Na prezydent stwierdził, że jego konkurenci w walce o Pałac Prezydencki "przedstawiają się w rycerski sposób", ale w momencie zadania najprostszego pytania" to nie chcą tego, żeby kobieta decydowała sama o swoim zdrowiu i życiu".