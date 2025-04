Jak przekazał we wtorek rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński, w związku z pożarem pojawiło się także ryzyko oszustwa.

We wtorek rano w akcji gaśniczej bierze udział 167 strażaków i 31 pojazdów - poinformował Cezary Zalewski z Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. W akcji uczestniczą strażacy z różnych komend. - Sytuacja trochę się ustabilizowała - dodał strażak, ale zaznaczył, że jest za wcześnie by mówić, że pożar jest dogaszany.

Zalewski poinformował, że w nocy z poniedziałku na wtorek strażacy zbudowali ze strażackich węży gaśniczych linię o długości 1 km zasilaną wodą z koryta rzeki . Dodał, że obraz z patrolujących teren pożaru dronów służy do wskazania miejsc, które punktowo mają być przelewane wodą i to się odbywa.

Rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał we wtorek rano, że pożar do tej pory objął 450 hektarów i na chwilę obecną nie rozprzestrzenia się.

"W działaniach bierze udział nadal 300 strażaków, 100 żołnierzy z 1. Podlaskiej Brygady WOT i 60 pracowników BPN . Ratowników wspiera 5 śmigłowców Lasów Państwowych, które dotychczas wykonały 250 lotów zrzucając 125 tysięcy litrów wody oraz policyjny Black Hawk, który tylko wczoraj wykonał 73 loty zrzucając łącznie 219 tysięcy litrów wody. Do dyspozycji przygotowanych jest 80 policjantów oraz 60 leśników" - dodał Dobrzyński.

" Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski koordynuje pracę powołanego przez siebie sztabu kryzysowego" - przekazał rzecznik MSWiA, zaznaczając, że o sytuacji w BPN na bieżąco informowany jest minister Tomasz Siemoniak , który we wtorek podczas porannej telekonferencji przyjął raporty od dowodzących działaniami ratowniczymi.

Póki co nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w Biebrzańskim PN, mają to badać biegli, gdy zakończą się działania gaśnicze.