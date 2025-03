Kaczyński o kampanii Nawrockiego: Musimy przełamać jeszcze jedną blokadę

- Korzystam z okazji, aby jeszcze raz zaapelować o to, by ta ofiarność była kontynuowana i żeby była podniesiona, bo mamy w planie jeszcze inne tego rodzaju przedsięwzięcia, a tych środków jest wciąż zdecydowanie zbyt mało - dodał Kaczyński.

Wybory prezydenckie. Kaczyński: Zmiana dzisiaj nazywa się Nawrocki

Prezes PiS o awanturze w Białym Domu: Trzeba się porozumieć z USA

Prezes PiS odniósł się także do ostrej wymiany zdań między prezydentem USA Donaldem Trumpem, a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, do której doszło w piątek.

- To, co pociesza po tym spotkaniu, to fakt, że chyba nikt nie miał wątpliwości, nawet Donald Tusk, że trzeba się porozumieć z USA. Stany Zjednoczone dysponują realną siłą, realną możliwością oddziaływania na państwa typu Rosja, która nie liczy się z żadnymi regułami prawa międzynarodowego - zaznaczył Kaczyński.

Polityk podkreślił, że do pokoju muszą doprowadzić "Stany Zjednoczone z udziałem Ukrainy". - Co do warunków umowy nie chcę się wypowiadać, nie jestem Ukraińcem, to jest kwestia woli narodu ukraińskiego, który dziś reprezentuje Zełenski - zakończył Kaczyński.