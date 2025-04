- To kolejny dowód na to, że ta władza, nie mając żadnych argumentów i być może mając rozeznanie inne niż z tych sondaży, które są publikowane co do wyniku wyborów prezydenckich - to ostatnie jest oczywiście przypuszczeniem, nie mam na to dowodów - podejmuje decyzje zmierzające do tego, żeby Polska była jeszcze dużo bliżej Białorusi i Moskwy niż dzisiaj już jest - ocenił polityk.