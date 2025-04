Kaczyński ostrzega przed debatą. "Może źle się skończyć"

- Termin debaty w Końskich jest krótki i dla nas trudny, bo po drodze mamy 10 kwietnia (15. rocznica katastrofy smoleńskiej - red.). Ale generalnie, co do zasady, debatowanie na normalnych zasadach jest potrzebne - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Debaty nie były moją specjalnością (...). Prowadzący mnie nie lubili , trzeba szukać neutralnych (dziennikarzy) - dodał polityk, wracając pamięcią do swojego starcia z Donaldem Tuskiem w 2007 roku, gdy jako ówczesny premier pojawił się w studiu z gorączką. Według komentatorów prezes PiS przegrał debatę, która miała się przyczynić do późniejszej utraty władzy po przyspieszonych wyborach parlamentarnych.

Przypomnijmy, że to właśnie do Końskich w 2020 roku Andrzej Duda zaprosił Rafała Trzaskowskiego na debatę w kampanii prezydenckiej. Trzaskowski nie przyjechał. Część polityków zarówno PiS, jak i PO do dziś uważa, że to była jedna z przyczyn przegranej Trzaskowskiego w tamtych wyborach.