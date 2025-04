Wiele wskazuje na to, że po wielkiej fali solidarności z 2022 i 2023 roku zapał Polek i Polaków do pomagania słabnie. Dane z najnowszego raportu “Barometr Humanitarny 2025” zrealizowanego w Polsce na zlecenie organizacji Lekarze bez Granic jasno pokazują: maleje nie tylko ogólny poziom zaangażowania w działania dobroczynne, ale też spada gotowość do wspierania konkretnych grup, zwłaszcza migrantów i uchodźców.