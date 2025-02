Niedzielne wydarzenie ma otworzyć nowy etap kampanii kandydata popieranego przez PiS i pozwolić mu przejść do ofensywy. Ta jest, zdaniem polityków PiS, konieczna, by przeciąć spekulacje mówiące o tym, że do drugiej tury może zamiast Nawrockiego wejść Sławomir Mentzen, który w ostatnich sondażach notuje duże wzrosty.

