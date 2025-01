Braun zostanie wyrzucony z Konfederacji. "Zostaliśmy wprowadzeni w błąd"

"Niecodzienna sytuacja". Braun zostanie wyrzucony z Konfederacji

- Jeszcze wczoraj wieczorem otrzymałem telefoniczną zapewnienie od Grzegorza Brauna, że nie zamierza składać żadnej deklaracji startu w wyborach prezydenckich. Ubolewam, że zostałem wprowadzony w błąd - powiedział Krzysztof Bosak. Polityk przypomniał, że Rada Liderów Konfederacji dała mandat Sławomirowi Mentzenowi i to on jest kandydatem ugrupowania na prezydenta.

- Ta sytuacja jest niecodzienna, ubolewam że do niej doszło (...) To, co ogłosił Braun nie jest ani przemyślane, ani też nie było zapowiedziane. Odczytuję to jako błąd, a za błędy się płaci - dodał.