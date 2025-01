Deep Seek. Nowy chatbot robi zamieszanie na rynku

Chiński chatbot Deep Seek w wersji R1 zadebiutował 20 stycznia 2025 roku, natychmiast zdobywając ogromne zainteresowanie zarówno w branży technologicznej, jak i na globalnych rynkach finansowych . Stworzony przez firmę DeepSeek AI, należącą do chińskiego funduszu hedgingowego High-Flyer, model ten już po kilku dniach od premiery osiągnął pierwsze miejsce na listach pobrań w sklepach Google Play i Apple App Store.

Tak dynamiczny wzrost popularności jest zaskakujący, ponieważ większość konkurencyjnych modeli AI potrzebowała miesięcy, by zdobyć podobną bazę użytkowników. Wysoka jakość odpowiedzi Deep Seek'a i całkowicie darmowy model dystrybucji sprawiły, że w kręgach branżowych zaczęto go postrzegać jako realne zagrożenie dla zachodnich gigantów branży AI, takich jak OpenAI czy Google .

Tym, co czyni Deep Seek wyjątkowym na tle amerykańskich modeli AI, jest przede wszystkim jego niezwykle niski koszt treningu przy zachowaniu porównywalnej jakości odpowiedzi . Podczas gdy zachodnie firmy, takie jak OpenAI czy Google, inwestują setki milionów dolarów w rozwój swoich chatbotów, chińscy twórcy osiągnęli podobny efekt za zaledwie 6 milionów dolarów.

Odkrycie, że zaawansowaną sztuczną inteligencję można opracować bez potrzeby korzystania z najdroższych układów GPU, wywołało natychmiastową reakcję na giełdzie. Inwestorzy zaczęli obawiać się, że zmniejszy się popyt na wysoko wydajne procesory wykorzystywane w trenowaniu modeli AI, co przełożyło się na gwałtowną wyprzedaż akcji firm powiązanych z tym sektorem, w tym Nvidii, Broadcomu i ASML .

Największym poszkodowanym okazała się Nvidia, której akcje 27 stycznia 2025 roku spadły o 17 proc., co oznaczało stratę niemal 600 miliardów dolarów wartości rynkowej w ciągu jednego dnia . Było to historyczne tąpnięcie - największy jednodniowy spadek, jaki kiedykolwiek odnotowała amerykańska giełda, przewyższający nawet straty z najgorsze dni kryzysu finansowego z 2008 roku.

Skala przeceny pokazała, jak głębokie były obawy inwestorów o przyszłość firm dostarczających sprzęt do sztucznej inteligencji. Pojawienie się tańszego, równie skutecznego modelu AI może oznaczać fundamentalne zmiany w całej branży, podważając dotychczasowe przewagi technologiczne i biznesowe gigantów Doliny Krzemowej .

Sztuczna inteligencja po chińsku: Czym charakteryzuje się Deep Seek?

Deep Seek wyróżnia się na tle popularnych modeli językowych przede wszystkim swoją pełną otwartością (darmowe oprogramowanie Open Source) i możliwością pracy w trybie offline. W przeciwieństwie do większości chatbotów, które wymagają stałego dostępu do internetu, Deep Seek może działać lokalnie na urządzeniu użytkownika, co zwiększa jego bezpieczeństwo i elastyczność zastosowań.