Claudia Sheinbaum w trakcie konferencji prasowej zwróciła uwagę, że USA nie ma prawa, by zmieniać nazwę zatoki, która w większości znajduje się na wodach międzynarodowych.

Jak zapowiedziała, meksykańscy urzędnicy skontaktują się z Google, by zakwestionować zmianę nazwy. - Przy okazji poprosimy o to, by na mapach Google pojawiała się nazwa Ameryka Meksykańska - dodała.