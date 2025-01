Współpracownik Macierewicza z zarzutami. "Ujawnienie tajnych danych"

Tomczyk zawiadomił o "możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego płk. Krzysztofa G. polegającego na tym, że w dniu 21 maja 2020 roku przesłał on niejawne dane NATO na temat stanu zapasów amunicji czołgowej polskiej armii, wykorzystując do tego niezabezpieczone, nieszyfrowane środki komunikacji, co spowodowało ujawnienie tych danych w dniu 18 października 2022 roku w ogólnodostępnej przestrzeni internetowej".

Reklama