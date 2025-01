- Rosjanie czekają na silniejsze mrozy, by zaatakować infrastrukturę energetyczną Ukrainy - ocenił ekspert lotniczy Wałerij Romanenko. Jego zdaniem okupanci czekają na trudne warunki, by zadawane Kijowowi ciosy były jeszcze boleśniejsze. - Pogoda musi być zimowa, by utrudnić odbudowę infrastruktury krytycznej - tłumaczył bezwzględną logikę Kremla.