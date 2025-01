Północno-zachodnia Francja od kilku dni zmaga się ze skutkami intensywnych ulew. Najpierw przyniósł je cyklon Eowyn , który najwięcej szkód dokonał w Irlandii, zaś niedługo po nim nadszedł niż Herminia , przynosząc kolejne opady. To jednak nie koniec, bo złą pogodę do tej części Europy dostarczył teraz kolejny niż, Ivo . Deszczu więc nie zabraknie.

Powódź we Francji. Będzie stan klęski

Wielodniowe, intensywne opady deszczu doprowadziły do wielu podtopień na północnym zachodzie Francji . Obecnie w trzech departamentach: Ille-et-Vilaine , Loire-Atlantique i Morbihan obowiązuje z tego powodu czerwony alert pogodowy.

W Rennes między 1 a 29 stycznia spadło 200 mm deszczu. Jak podaje Météo Bretagne to rekord opadów dla tego okresu. To najbardziej mokry miesiąc od momentu rozpoczęcia pomiarów w tym mieście, w 1944 roku.

Paraliż komunikacyjny w Bretanii

W czwartek rano odciętych było około 90 dróg w Ille-et-Vilaine . Wcześniej zamkniętych było 98 odcinków dróg. Od środowego popołudnia nie kursują żadne pociągi z Rennes do Nantes oraz na południe Bretanii - podaje operator kolejowy SNCF.

Według wstępnych szacunków przywrócenie ruchu może nastąpić w sobotę rano, jednak SNCF podkreśla, że "będzie to uzależnione od warunków pogodowych".

Sytuacja jeszcze się nie unormowała, zwłaszcza w Redon . Tam w czwartek znów odnotowuje się wzrost poziomu wody na rzece Vilaine - wynosił on 5,10 m, lecz to jeszcze nie koniec. Specjaliści spodziewają się, że poziom rzeki jeszcze się podniesie.

Jak ostrzega Anne Morantin z regionalnej dyrekcji ds. środowiska, planowania i mieszkalnictwa, " zbliżamy się do rekordowego poziomu powodzi z 1936 roku ", który wyniósł 5,46 m. Wody ma tam przybywać przez najbliższe 24 godziny. W Redon zamknięto wszystkie szkoły , w tym licea i szkoły wyższe.

To jeszcze nie koniec. Groźnie na południu

Oznacza to, że więcej wody pojawi się również na południu kraju, w miejscowościach na wybrzeżu, między Saint-Tropez a Niceą. Specjaliści ostrzegają przed sumą opadów od 60 do 100 mm, a miejscami nawet do 140 mm.