Wybory prezydenckie 2025. Grzegorz Braun startuje

Dziś w obozie konfederatów usłyszeliśmy, że "Konfederacji już nie ma". To efekt deklaracji szefa Konfederacji Korony Polskiej. - Będę kandydował w tych wyborach, z Bożą i ludzką pomocą. To jest dobry projekt i dzięki temu będziemy mogli zwiększyć szanse (...) na to, by w następnym parlamencie znalazła się reprezentacja polskich katolików - stwierdził na antenie kanału Sprawki.