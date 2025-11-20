W skrócie Kreml odrzuca doniesienia o amerykańskim planie pokojowym, podtrzymując, że konieczne jest wykluczenie pierwotnej przyczyny konfliktu z Ukrainą.

Według ustaleń mediów USA naciskają na Ukrainę, by zaakceptowała plan pokojowy zakładający oddanie części terytorium i częściową demilitaryzację.

Ukraiński parlamentarzysta podejrzewa, że amerykański plan może być rosyjską prowokacją.

Stany Zjednoczone dały sygnał Wołodymyrowi Zełenskiemu, że Ukraina musi zaakceptować amerykański plan pokojowy, żeby móc liczyć na zakończenie wojny z Rosją - podają zagraniczne media.

Według serwisu Axios i źródeł w Białym Domu, na które powoływała się także stacja NBC News, USA oczekują, że Kijów odda część wschodniego terytorium na rzecz Moskwy i podda się częściowej demilitaryzacji.

Rzecznik Kremla odpowiedział na doniesienia o amerykańskim planie pokojowym

Kreml utrzymuje, że nie prowadzi negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi i niezmiennie oczekuje takich rozwiązań, jakie Władimir Putin przestawił podczas sierpniowego szczytu w Anchorage na Alasce. Od czasu rozmowy z Donaldem Trumpem konsultacje między Rosją a USA mają charakter nietrwały.

- W związku z tym obecnie nie ma uzgodnień między nami. Oczywiście istnieją kontakty, ale nie ma procesu, który można by nazwać konsultacjami - wyjaśnił w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z dziennikarzami.

Zapytany, czy Putin miał wgląd do "28-punktowego planu pokojowego", Pieskow odparł, że nie ma nic do dodania ponad to, co już powiedział. - Porozumienie musi doprowadzić do wyeliminowania przyczyn tego konfliktu - skwitował.

Jak podała agencja Reutera, Putin domaga się, aby Ukraina zrezygnowała z ambicji przystąpienia do NATO, ogłosiła się krajem neutralnym i ograniczyła swoje siły zbrojne.

Reakcja strony ukraińskiej. "Być może to rosyjska prowokacja"

Ołeksandr Mereżko, przewodniczący komisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. polityki zagranicznej, ocenił w czwartek, że amerykański plan pokojowy, opracowany m.in. przez specjalnego wysłannika Białego Domu Steve'a Witkoffa, może być rosyjską prowokacją.

- Po pierwsze, nie ma nic konkretnego w tym kolejnym "planie pokojowym". Być może to tylko rosyjska prowokacja mająca na celu zdezorientowanie sojuszników Ukrainy i poruszenie społeczeństwa - powiedział Mereżko dla agencji Interfax-Ukraina.

- Witkoff i Kiriłł Dmitriew (doradca Putina - red.) przedstawili ten absurdalny plan tylko po to, by przypomnieć im o swoim istnieniu i udawać, że coś robią. (...) Putin próbuje grać na zwłokę i uniknąć sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych - powiedział, dodając, że nie widzi żadnych zależności między tym planem a aferą korupcyjną w Ukrainie.

Rosja ostrzega przed wykorzystaniem jej aktywów. Grozi odwetem

Również w czwartek rosyjska Duma Państwowa - niższa izba parlamentu - przyjęła rezolucję zawierającą ostrzeżenie dla państw europejskich przed wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów. Chodzi o to, by UE nie dopuściła do przekazania Ukrainie 140 mld euro (prawie 600 mld złotych) w ramach pożyczki.

Deputowani stwierdzili, że jest to "w praktyce nielegalnym przejęciem mienia, a zatem, jeśli zostanie wdrożona, może być uznana za jawną kradzież".

W rezolucji zagrożono, że każdy "atak na rosyjskie aktywa" będzie skutkował odpowiedzią prawną, zaczynając od roszczeń o odszkodowanie. Rosyjscy parlamentarzyści zasugerowali, że i oni zajmą aktywa obcych inwestorów - w tym z Belgii, gdzie przechowywana jest większość aktywów - w ramach zabezpieczenia.

Ponadto stwierdzili, że "majątek nierezydentów z nieprzyjaznych stanów może również być wykorzystywany jako źródło rekompensaty".

Warunki pożyczki dla Ukrainy. Stawką miliardy euro

Po tym, jak Rosja wypowiedziała pełnoskalową wojnę w Ukrainie w 2022 roku, rządy zachodnie zamroziły jej aktywa o wartości około 300 miliardów dolarów, głównie w Europie. Z tego 185 miliardów euro jest przechowywanych w Euroclear, belgijskim depozytariuszu papierów wartościowych.

Unia Europejska rozważa plan wykorzystania tych aktywów w taki sposób, aby nie podważyć zaufania inwestorów. Jak wyjaśniła agencja Reutera, "oznaczałoby to udzielenie Ukrainie pożyczki z wykorzystaniem środków pieniężnych nagromadzonych z zamrożonych papierów wartościowych w miarę ich terminu zapadalności".

Kijów miałby spłacić taką pożyczkę, jeśli otrzymałby reparacje wojenne od Rosji w ramach porozumienia pokojowego. Moskwa stanowczo to wyklucza.

Niepewność w Unii Europejskiej. Belgia chce dywersyfikować ryzyko

Mimo apeli Ukrainy z prośbą o wypłatę środków - których część trafi na zakup broni - Belgia obawia się konsekwencji przekazania aktywów. Belgijski premier Bart De Wever wezwał wszystkich członków UE podczas szczytu w październiku do podziału kosztów wszelkich działań prawnych podjętych przez Rosję oraz do wsparcia finansowego, jeśli kiedykolwiek będzie trzeba zwrócić pieniądze.

Kreml twierdzi, że przejęcie rosyjskich aktywów zagrozi stabilności euro i zaufaniu do sektora bankowego w Europie. Natomiast od początku wojny Rosja przejęła aktywa o wartości dziesiątek miliardów dolarów posiadanych przez obcokrajowców, w tym rosyjskie przedsiębiorstwa zachodnich firm, takich jak francuskie Danone i duński browar Carlsberg.

Źródło: Reuters, Interfax-Ukraina

