W skrócie Jair Bolsonaro, były prezydent Brazylii, poparł swojego syna Flavio w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Część rodziny Bolsonaro oraz politycy prawicy są przeciwko tej kandydaturze.

Flavio podkreśla, że traktuje tę decyzję jako misję powierzoną mu przez ojca, prezentując własną doktrynę polityczną.

Informację potwierdził CNN zaufany człowiek byłego prezydenta i lider jego partii Valdemar Costa Neto. Według niego Jair Bolsonaro oświadczył, że w wyborach prezydenckich w 2026 roku poprze kandydaturę swojego najstarszego syna - senatora Flavio Bolsonaro.

"Z wielką odpowiedzialnością potwierdzam decyzję największego przywódcy Brazylii o powierzeniu mi misji kontynuowania naszego narodowego projektu" - napisał na platformie X syn byłego prezydenta.

Poparcie Jaira Bolsonaro. Syn byłego prezydenta ogłosił doktrynę polityczną

Flavio Bolsonaro zaznaczył, że nie może zgodzić się na to, aby Brazylia przechodziła okres "niestabilności, niepewności i zniechęcenia". Jak zauważył, kraj przeżywa trudne czasy, których nikt nie będzie w stanie znosić.

Polityk opublikował przy tym swoją doktrynę. "Wierzę w Boga, który nie opuszcza naszego narodu. Wierzę, że Bóg podnosi ludzi i zapowiada nowe czasy, kiedy ludzie wołają o sprawiedliwość. Wierzę, że żadna wola nie jest potężniejsza niż boża moc wyzwolenia" - napisał.

"Staję przed Bogiem i Brazylią, aby wypełnić tę misję. Wiem, że On pójdzie przed nami, otwierając drzwi, burząc mury i kierując każdym krokiem tej podróży" - podsumował.

Spór w rodzinie Bolsonaro

Jak podała CNN Brasil, kandydaturze tej sprzeciwiają się politycy prawicy, ale także część rodu Bolsonaro. "Sympatycy byłej pierwszej damy Michelle Bolsonaro (trzeciej żony byłego prezydenta - red.) odrzucają sygnalizację" - wspomniano.

Bolsonaro od 22 listopada przebywa w więzieniu w związku z wyrokiem ponad 27 lat pozbawienia wolności za zamach stanu. Wyrok nie jest prawomocny, a w oczekiwaniu na ostateczne rozwiązanie była głowa państwa przebywała w areszcie domowym. Jednak pod koniec listopada próbował uciec, korzystając z lutownicy, którą opalał elektroniczną bransoletę.

Obecnie Boslonaro odwiedzać mają go jedynie dzieci i jego żona Michelle. Do byłego prezydenta Brazylii dopuszczani są także lekarze i prawnicy, jednak tylko po zatwierdzeniu przez sędziego Sądu Najwyższego Alexandre'a de Moraes.

