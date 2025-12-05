Przełom w Brazylii. Były prezydent przekazał komunikat z więzienia

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, skazany na ponad 27 lat więzienia za usiłowanie zamachu stanu i udział w grupie przestępczej, poprze kandydaturę swojego syna w wyborach prezydenckich - podała CNN Brasil. Według jej ustaleń decyzji tej sprzeciwia się część rodziny. Sam zainteresowany przekazał jednak, że ojciec "powierzył mu misję".

Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy stoi na zewnątrz w otoczeniu innych osób; w tle wkomponowany jest zrzut ekranu z wpisu w mediach społecznościowych napisany po portugalsku.
Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro poprze kandydaturę swojego synaX/Flavio Bolsonaro; PABLO PORCIUNCULAAFP

  • Jair Bolsonaro, były prezydent Brazylii, poparł swojego syna Flavio w nadchodzących wyborach prezydenckich.
  • Część rodziny Bolsonaro oraz politycy prawicy są przeciwko tej kandydaturze.
  • Flavio podkreśla, że traktuje tę decyzję jako misję powierzoną mu przez ojca, prezentując własną doktrynę polityczną.
Informację potwierdził CNN zaufany człowiek byłego prezydenta i lider jego partii Valdemar Costa Neto. Według niego Jair Bolsonaro oświadczył, że w wyborach prezydenckich w 2026 roku poprze kandydaturę swojego najstarszego syna - senatora Flavio Bolsonaro.

"Z wielką odpowiedzialnością potwierdzam decyzję największego przywódcy Brazylii o powierzeniu mi misji kontynuowania naszego narodowego projektu" - napisał na platformie X syn byłego prezydenta.

Poparcie Jaira Bolsonaro. Syn byłego prezydenta ogłosił doktrynę polityczną

Flavio Bolsonaro zaznaczył, że nie może zgodzić się na to, aby Brazylia przechodziła okres "niestabilności, niepewności i zniechęcenia". Jak zauważył, kraj przeżywa trudne czasy, których nikt nie będzie w stanie znosić.

Polityk opublikował przy tym swoją doktrynę. "Wierzę w Boga, który nie opuszcza naszego narodu. Wierzę, że Bóg podnosi ludzi i zapowiada nowe czasy, kiedy ludzie wołają o sprawiedliwość. Wierzę, że żadna wola nie jest potężniejsza niż boża moc wyzwolenia" - napisał.

"Staję przed Bogiem i Brazylią, aby wypełnić tę misję. Wiem, że On pójdzie przed nami, otwierając drzwi, burząc mury i kierując każdym krokiem tej podróży" - podsumował.

    Spór w rodzinie Bolsonaro

    Jak podała CNN Brasil, kandydaturze tej sprzeciwiają się politycy prawicy, ale także część rodu Bolsonaro. "Sympatycy byłej pierwszej damy Michelle Bolsonaro (trzeciej żony byłego prezydenta - red.) odrzucają sygnalizację" - wspomniano.

    Bolsonaro od 22 listopada przebywa w więzieniu w związku z wyrokiem ponad 27 lat pozbawienia wolności za zamach stanu. Wyrok nie jest prawomocny, a w oczekiwaniu na ostateczne rozwiązanie była głowa państwa przebywała w areszcie domowym. Jednak pod koniec listopada próbował uciec, korzystając z lutownicy, którą opalał elektroniczną bransoletę.

    Obecnie Boslonaro odwiedzać mają go jedynie dzieci i jego żona Michelle. Do byłego prezydenta Brazylii dopuszczani są także lekarze i prawnicy, jednak tylko po zatwierdzeniu przez sędziego Sądu Najwyższego Alexandre'a de Moraes.

    Źródło: CNN Brasil

