Atak na polskiego ambasadora w Rosji. Interweniowała SOP

Polski ambasador w Moskwie Krzysztof Krajewski został zaatakowany przez grupę "aktywistów". Do zdarzenia doszło w niedzielę. - Sytuacja miała miejsce na głównej ulicy w Peterbusrgu. Tam trwał protest, więc była to zorganizowana akcja. Od aktów słownych przeszło do agresji fizycznej. Musiała interweniować ochrona ambasadora - potwierdził na antenie Polsat News rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

- Nie doszło do konfrontacji fizycznej, wyraziliśmy sprzeciw na takie funkcjonowanie - podkreślił rzecznik MSZ na antenie Polsat News.

Krzysztof Krajewski zaatakowany. "Strona rosyjska przyznała nam rację"

Jak dodał Maciej Wewiór, temat ten był poruszony w środę, kiedy chargé d'affaires Rosji został wezwany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby przekazać mu oficjalną notę o zamknięciu ostatniego konsulatu rosyjskiego w Polsce.

Resort wyraził przy tym sprzeciw do usunięcia płaskorzeźb z cmentarza w Katyniu i podkreślił, że taka sytuacja, jak niedzielny atak na polskiego ambasadora, nie może się powtórzyć. - Strona rosyjska przyznała nam rację - dodał Wewiór.

