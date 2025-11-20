- Nie doszło do konfrontacji fizycznej, wyraziliśmy sprzeciw na takie funkcjonowanie - podkreślił rzecznik MSZ na antenie Polsat News.

Krzysztof Krajewski zaatakowany. "Strona rosyjska przyznała nam rację"

Jak dodał Maciej Wewiór, temat ten był poruszony w środę, kiedy chargé d'affaires Rosji został wezwany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby przekazać mu oficjalną notę o zamknięciu ostatniego konsulatu rosyjskiego w Polsce.

Resort wyraził przy tym sprzeciw do usunięcia płaskorzeźb z cmentarza w Katyniu i podkreślił, że taka sytuacja, jak niedzielny atak na polskiego ambasadora, nie może się powtórzyć. - Strona rosyjska przyznała nam rację - dodał Wewiór.

Wkrótce więcej informacji...

