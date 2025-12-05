Negocjacje pokojowe. Media: USA wierzą w porozumienie Ukrainy z Rosją
Przedstawiciele USA poinformowali Ukraińców o szczegółach swoich rozmów z Rosją oraz przedstawili pomysły na zbliżenie stanowisk obu stron - poinformował w piątek portal Axios. Kwestię rozmów w Moskwie poruszył również doradca Władimira Putina Jurij Uszakow. Według niego rozmowa była "przyjacielska", a Władimir Putin i Steve Witkoff "rozumieją się bez słów".
W skrócie
- Delegacje USA i Ukrainy prowadzą rozmowy na temat porozumienia pokojowego z Rosją.
- Amerykanie przedstawili Ukraińcom szczegóły swoich negocjacji z Putinem oraz propozycje zbliżenia stanowisk obu stron.
- Rosjanie podkreślają przyjacielską atmosferę rozmów z USA i podkreślają rolę zięcia Donalda Trumpa Jareda Kushnera w negocjacjach.
Rozmowy między delegacjami USA i Ukrainy trwają od czwartku w Miami, po tym, jak we wtorek amerykańscy przedstawiciele spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem. Według portalu Axios, który powołuje się na ukraińskiego urzędnika, rozmowy mają się przedłużyć i trwać również w weekend.
Mimo, że stanowiska Rosji i Ukrainy na wiele punktów potencjalnego planu pokojowego znacząco się różnią, Amerykanie wierzą, że możliwe jest dojście do porozumienia, nawet w takich kwestiach jak przejęcie przez Rosjan Donbasu.
W czwartek Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner spotkali się z ukraińską delegacją pod wodzą doradcy Wołodymyra Zełenskiego Rustema Umerowa i szefa sztabu armii ukraińskiej gen. Andrija Gnatowa. Przedstawiciele USA mieli wtedy Ukraińcom przedstawić przebieg swojej rozmowy z Putinem oraz propozycję zbliżenia stanowisk Moskwy i Kijowa - twierdzi źródło, na które powołuje się Axios.
Czwartkowe rozmowy miały zostać ocenione przez jednego z amerykańskich urzędników jako "pozytywne". Podobne odczucia mieli przedstawiciele USA po rozmowie z Władimirem Putinem. Donald Trump stwierdził, że negocjacje w Moskwie były "bardzo dobre", a jego przedstawiciele mieli wrażenie, że prezydent Rosji chciałby zawrzeć porozumienie.
Rosjanie o negocjacjach. "Putin i Witkoff rozumieją się bez słów"
Na temat wtorkowego spotkania w Moskwie między delegacjami USA i Rosji wypowiedział się w piątek doradca Władimira Putina Jurij Uszakow, który brał udział w negocjacjach. Według niego trwająca niemal pięć godzin rozmowa, była bardzo konstruktywna i przebiegała w dobrej atmosferze.
- Rozmowa między Witkoffem a Putinem była naprawdę przyjacielska, rozumieją się bez słów - stwierdził Uszakow. Rosyjski polityk ciepło wypowiedział się również na temat zięcia Donalda Trumpa Jareda Kushnera.
- Osobiście uważam, że w duże mierze, jeśli nadal będzie opracowywany jakiś plan prowadzący do rozwiązania sytuacji, to w dużej mierze to właśnie Kushner będzie nim kierował - powiedział.