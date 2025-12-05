W skrócie Delegacje USA i Ukrainy prowadzą rozmowy na temat porozumienia pokojowego z Rosją.

Amerykanie przedstawili Ukraińcom szczegóły swoich negocjacji z Putinem oraz propozycje zbliżenia stanowisk obu stron.

Rosjanie podkreślają przyjacielską atmosferę rozmów z USA i podkreślają rolę zięcia Donalda Trumpa Jareda Kushnera w negocjacjach.

Rozmowy między delegacjami USA i Ukrainy trwają od czwartku w Miami, po tym, jak we wtorek amerykańscy przedstawiciele spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem. Według portalu Axios, który powołuje się na ukraińskiego urzędnika, rozmowy mają się przedłużyć i trwać również w weekend.

Mimo, że stanowiska Rosji i Ukrainy na wiele punktów potencjalnego planu pokojowego znacząco się różnią, Amerykanie wierzą, że możliwe jest dojście do porozumienia, nawet w takich kwestiach jak przejęcie przez Rosjan Donbasu.

W czwartek Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner spotkali się z ukraińską delegacją pod wodzą doradcy Wołodymyra Zełenskiego Rustema Umerowa i szefa sztabu armii ukraińskiej gen. Andrija Gnatowa. Przedstawiciele USA mieli wtedy Ukraińcom przedstawić przebieg swojej rozmowy z Putinem oraz propozycję zbliżenia stanowisk Moskwy i Kijowa - twierdzi źródło, na które powołuje się Axios.

Czwartkowe rozmowy miały zostać ocenione przez jednego z amerykańskich urzędników jako "pozytywne". Podobne odczucia mieli przedstawiciele USA po rozmowie z Władimirem Putinem. Donald Trump stwierdził, że negocjacje w Moskwie były "bardzo dobre", a jego przedstawiciele mieli wrażenie, że prezydent Rosji chciałby zawrzeć porozumienie.

Rosjanie o negocjacjach. "Putin i Witkoff rozumieją się bez słów"

Na temat wtorkowego spotkania w Moskwie między delegacjami USA i Rosji wypowiedział się w piątek doradca Władimira Putina Jurij Uszakow, który brał udział w negocjacjach. Według niego trwająca niemal pięć godzin rozmowa, była bardzo konstruktywna i przebiegała w dobrej atmosferze.

- Rozmowa między Witkoffem a Putinem była naprawdę przyjacielska, rozumieją się bez słów - stwierdził Uszakow. Rosyjski polityk ciepło wypowiedział się również na temat zięcia Donalda Trumpa Jareda Kushnera.

- Osobiście uważam, że w duże mierze, jeśli nadal będzie opracowywany jakiś plan prowadzący do rozwiązania sytuacji, to w dużej mierze to właśnie Kushner będzie nim kierował - powiedział.

